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03 березня 2020, 14:04 22

На Львівщині 7 осіб перевіряли на коронавірус

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03 березня 2020, 14:04 22
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Люди, в яких була підозра на коронавірус, повернулися з-за кордону. Діагноз не підтвердився
Люди, в яких була підозра на коронавірус, повернулися з-за кордону. Діагноз не підтвердився

"За цей тиждень було кілька людей з підозрою на вірус. Ми їх оглянули у боксованих приміщення, їм зробили швидші тести на грип, тому коронавірус не підтвердився. Люди, в яких була підозра на коронавірус, повернулися з-за кордону. Нагадую також усім, що зараз сезон захворювання на грип, тому, пам’ятаючи про коронавірус не забуваймо про грип", - акцентувала завідуюча відділенням КЗ ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" Таміла Алексанян.

Вона наголосила, що лікарня готова до боротьби із коронавірусом, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Наразі виділили 20 ліжок в ізоляторах. Ліками теж забезпечені. Оскільки цільової терапії поки не знайдено, лікування відбувається симптоматично.

В Україні працює цілодобова безкоштовна урядова лінія 1545, там можна отримати всю інформацію. Створені спеціальні меседж-бокси, окрім того, можна поговорити із фахівцем.

За інформацією міністерства охорони здоров’я, станом на 3 березня 2020 року у світі зареєстровано 90 937 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 117 - летальні. Одужало вже 48 017 осіб.

Нагадаємо, на Львівщині підготували 150 місць для людей з підозрою на коронавірус. Немирівський санаторій обрали місцем можливого карантину.

3 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус.


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