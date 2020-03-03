Львівщина формуватиме ОТГ за принципом спроможності громади, - голова ОДА
Як раніше повідомлялося, сьогодні у Львові протестують проти формування ОТГ, люди вимагають повернути Перспективний план формування територій у Львівській області на доопрацювання.
Із представниками об’єднаних територіальних громад та сіл Львівської області зустрівся голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови у facebook.
Простестувальники висловили звернення щодо створення власних ОТГ та небажання об’єднуватись зі Львовом.
"Скільки людей - стільки думок, але Львівщина буде формувати свої ОТГ за єдиним принципом - спроможність громади", - йдеться в дописі.
За результатами зустрічі Козицький запропонував представникам ОТГ написати колективне звернення зі своїми пропозиціями та зауваженнями, щоб спільно розглянути гострі питання.
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