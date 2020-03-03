Львівщина формуватиме ОТГ за принципом спроможності громади, - голова ОДА

Представникам ОТГ запропонували написати пропозиції та зауваження щодо формування територій

Фото із сторінки голови Львівської ОДА у facebook

Представникам ОТГ запропонували написати пропозиції та зауваження щодо формування територій

Як раніше повідомлялося, сьогодні у Львові протестують проти формування ОТГ, люди вимагають повернути Перспективний план формування територій у Львівській області на доопрацювання.

Із представниками об’єднаних територіальних громад та сіл Львівської області зустрівся голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови у facebook.

Простестувальники висловили звернення щодо створення власних ОТГ та небажання об’єднуватись зі Львовом.

"Скільки людей - стільки думок, але Львівщина буде формувати свої ОТГ за єдиним принципом - спроможність громади", - йдеться в дописі.

За результатами зустрічі Козицький запропонував представникам ОТГ написати колективне звернення зі своїми пропозиціями та зауваженнями, щоб спільно розглянути гострі питання.