Хімгігант Фірташа в Луганській області відновлює виробництво аміаку та карбаміду

На Сєвєродонецькому об'єднанні "Азот", яке входить до групи компаній азотного бізнесу Group DF Дмитра Фірташа, розпочато підготовчі роботи по запуску цехів виробництва аміаку і карбаміду

Фото: Азот Сєвєродонецьк

На Сєвєродонецькому об'єднанні "Азот", яке входить до групи компаній азотного бізнесу Group DF Дмитра Фірташа, розпочато підготовчі роботи по запуску цехів виробництва аміаку і карбаміду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії.

Потужність цеху виробництва аміаку 1-А становить 1700 т/добу, цеху виробництва карбаміду - 1200 т/добу.

"Пускові роботи в цехах виробництва аміаку і карбаміду вже розпочато. За нашими виробничими планами підприємство має запустити випуск власного аміаку і карбаміду вже на початку березня 2020 року. При хорошому сценарії ми плануємо в березні випустити близько 39 тисяч тонн аміаку, 31 тисячу тонн карбаміду, 49,6 тисяч тонн аміачної селітри ", - заявив голова правління "Азоту" Леонід Бугайов.

Таким чином, на підприємстві буде відновлений повний технологічний цикл, коли з природного газу буде робитися свій аміак, а вже з аміаку - інші види добрив (аміачна селітра, КАС, карбамід).

Цехи аміаку і карбаміду були зупинені у вересні 2018 року. У березні 2019 року "Азот" відновив випуск аміачної селітри та КАС на давальницькому аміаку.