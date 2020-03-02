13:47  03 березня
Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
11:53  03 березня
Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими
13:10  03 березня
Уряд ухвалив рішення продати єдиного виробника солі в Україні "Артемсіль”
UA | RU
UA | RU
02 березня 2020, 12:02 5

Хімгігант Фірташа в Луганській області відновлює виробництво аміаку та карбаміду

Читайте также
на русском языке
02 березня 2020, 12:02 5
Читайте также на русском языке
На Сєвєродонецькому об'єднанні "Азот", яке входить до групи компаній азотного бізнесу Group DF Дмитра Фірташа, розпочато підготовчі роботи по запуску цехів виробництва аміаку і карбаміду
Фото: Азот Сєвєродонецьк
На Сєвєродонецькому об'єднанні "Азот", яке входить до групи компаній азотного бізнесу Group DF Дмитра Фірташа, розпочато підготовчі роботи по запуску цехів виробництва аміаку і карбаміду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії.

Потужність цеху виробництва аміаку 1-А становить 1700 т/добу, цеху виробництва карбаміду - 1200 т/добу.

"Пускові роботи в цехах виробництва аміаку і карбаміду вже розпочато. За нашими виробничими планами підприємство має запустити випуск власного аміаку і карбаміду вже на початку березня 2020 року. При хорошому сценарії ми плануємо в березні випустити близько 39 тисяч тонн аміаку, 31 тисячу тонн карбаміду, 49,6 тисяч тонн аміачної селітри ", - заявив голова правління "Азоту" Леонід Бугайов.

Таким чином, на підприємстві буде відновлений повний технологічний цикл, коли з природного газу буде робитися свій аміак, а вже з аміаку - інші види добрив (аміачна селітра, КАС, карбамід).

Цехи аміаку і карбаміду були зупинені у вересні 2018 року. У березні 2019 року "Азот" відновив випуск аміачної селітри та КАС на давальницькому аміаку.


производство
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині
03 березня 2020, 10:17
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »