В українських супермаркетах ажіотаж на крупи та медичні маски
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.
"Справді, наразі ажіотажний попит на медичні маски. Вони виготовляються виключно за межами України, тому їх імпорт був тимчасово призупинено через підвищений попит на продукцію у виробників. Зараз готуємо до введення в асортимент багаторазові марлеві пов'язки від українського виробника, але їх виробництво не може забезпечити весь підвищений попит через те, що пов'язки шиються вручну", - повідомила прес-служба мережі "Епіцентр К".
Також представники компанії заявили про те, що попит на антисептики також високий.
У прес-службі мережі "Ашан" констатують, що попит зріс не тільки на маски і антисептики, але й на продаж цибулі, часнику та цитрусових.
"Ажіотаж справді є, але не такий високий, як в аптеках, наприклад. Дефіциту товару в нас поки що не спостерігається. Ми збільшуємо запаси масок на складах супермаркетів. Але в лютому, в традиційний період зростання сезонних захворювань, збільшуємо закупівлю масок, тому в нас поки що є достатні обсяги залишків цього товару на складах", - повідомили в прес-службі "Ашану".
Водночас рітейлер допускає можливість виникнення проблем у разі замовлення нових партій масок.
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