21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 02:30

Відомому українському актору відірвало палець в розважальному центрі

26 серпня 2025, 02:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З актором Артуром Логаєм стався інцидент в торговому центрі. Це сталось, коли він відпочивав з родиною

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артиста, це сталось три тижні тому. Тоді Артур Логай травмувався в одному з розважальних центрів Києва.

"Вечір, я приїхав за пів години до закриття на скеледром до дружини й до малого, аби провести час разом. Ми почали лазити. Там є така кнопка, яку ти натискаєш, коли стартуєш, і йде час, і в кінці натискаєш на стоп. Ось я натиснув стоп, і в цей момент обручка на правій руці зачепилася за цю кнопку, і в цей момент трос був не в сильному натяжінні, тому що я вже відпустив руку, і мав би спускатися, але стався ривок і палець зачепився. Я побачив, як мій палець буквально вмить відривається і летить вниз", - каже артист.

Актор зазначив, що він одразу викликав "швидку", і забрав палець. Проте, на жаль, пришити палець назад вже не вдалось.

"Я завжди знімав обручку всюди, а цього разу забув, що вона на пальці, і не зняв. Тому завжди, під час будь-яких фізичних активностей на будь-яких спортивних майданчиках, знімайте всі прикраси. Навіть якщо вам про це не кажуть. Бо є місця, де кажуть "зніміть". Це ваша відповідальність теж - думати про себе, дбати про свою безпеку", - каже актор.

Довідка. Артур Логай — український актор театру і кіно, співак та композитор, учасник шоу "X-фактор", переможець 8-го сезону "Танці з зірками". Одружений: з дружиною Євгенією виховує двох синів — Германа та Лева.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Ведуча Лідія Таран зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком, який виїхав з України
21 серпня 2025, 01:20
"Ми живемо в такий час": Леся Нікітюк розповіла, як буде поєднувати роботу з материнством
19 серпня 2025, 22:30
Відомого українського артиста пограбували
19 серпня 2025, 21:05
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Катерина Кузнецова розповіла, чи пропонували їй колись роль "через ліжко"
26 серпня 2025, 03:30
Подарунок для себе: співачка Анна Трінчер порадувала собі машину мрію
26 серпня 2025, 02:50
"Він досі застряг у СРСР": Фагон розповів, чому він не спілкується з братом
26 серпня 2025, 01:50
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало
26 серпня 2025, 01:30
Трамп розповів, про що він говорив із Путіним
26 серпня 2025, 00:55
Співачка Оля Цибульська розповіла, під яку пісню стався її перший раз
26 серпня 2025, 00:30
На Закарпатті викрили масштабний наркобізнес
25 серпня 2025, 23:45
В Україні знову дорожчає лохина: які тепер ціни
25 серпня 2025, 23:35
На Харківщині викрили розкрадання коштів на ремонті дороги
25 серпня 2025, 23:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »