Фото з відкритих джерел

З актором Артуром Логаєм стався інцидент в торговому центрі. Це сталось, коли він відпочивав з родиною

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артиста, це сталось три тижні тому. Тоді Артур Логай травмувався в одному з розважальних центрів Києва.

"Вечір, я приїхав за пів години до закриття на скеледром до дружини й до малого, аби провести час разом. Ми почали лазити. Там є така кнопка, яку ти натискаєш, коли стартуєш, і йде час, і в кінці натискаєш на стоп. Ось я натиснув стоп, і в цей момент обручка на правій руці зачепилася за цю кнопку, і в цей момент трос був не в сильному натяжінні, тому що я вже відпустив руку, і мав би спускатися, але стався ривок і палець зачепився. Я побачив, як мій палець буквально вмить відривається і летить вниз", - каже артист.

Актор зазначив, що він одразу викликав "швидку", і забрав палець. Проте, на жаль, пришити палець назад вже не вдалось.

"Я завжди знімав обручку всюди, а цього разу забув, що вона на пальці, і не зняв. Тому завжди, під час будь-яких фізичних активностей на будь-яких спортивних майданчиках, знімайте всі прикраси. Навіть якщо вам про це не кажуть. Бо є місця, де кажуть "зніміть". Це ваша відповідальність теж - думати про себе, дбати про свою безпеку", - каже актор.

Довідка. Артур Логай — український актор театру і кіно, співак та композитор, учасник шоу "X-фактор", переможець 8-го сезону "Танці з зірками". Одружений: з дружиною Євгенією виховує двох синів — Германа та Лева.