Водосховища Криму обміліли вдвічі з минулого року
В основних водосховищах Криму на початок весни зібралося всього 99.94 млн кубометрів води
В основних водосховищах Криму на початок весни зібралося всього 99.94 млн кубометрів води
Про це повідомляє так званий "Гідрометцентр" анексованого півострова, передає RegioNews.
"Загальний сумарний запас води у водосховищах природного стоку за станом на 08:00 29 лютого 2020 року становив 99,94 мільйона кубічних метрів, що на 84,65 мільйона кубічних метрів менше, ніж до початку весни 2019 року", - сказано в публікації.
В той же час це на 15 млн кубометрів більше, ніж місяць тому. Синоптики кажуть, що у лютому опади носили локальний характер і розподілилися по території річкових басейнів нерівномірно: від 11 до 124% від норми.
Також зазначається, що на початку березня в Криму встановилася тепла суха погода: на цьому тижні прогнозується до плюс 22 градусів, без опадів.
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- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
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