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03 березня 2020, 13:16 4

Міжнародний економічний форум у Криму перенесли через коронавірус

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03 березня 2020, 13:16 4
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Ялтинський міжнародний економічної форум (ЯМЕФ) перенесено на більш пізній термін через загрозу поширення коронавірусу
Фото: Facebook сторінка Сергія Аксьонова
Ялтинський міжнародний економічної форум (ЯМЕФ) перенесено на більш пізній термін через загрозу поширення коронавірусу

Про це у вівторок, 3 березня, заявив голова Республіки Крим Сергій Аксьонов на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"Причина перенесення форуму - епідемія коронавірусу в світі. Хочу підкреслити: це чисто профілактична міра. У ЯМЕФ традиційно беруть участь багато іноземних гостей, у тому числі з країн, в яких виявлено коронавірус", - написав Аксьонов.

Він додав, що поки не готовий говорити про дату проведення заходу. Терміни, за його словами, залежать від того, як буде розвиватися ситуація з поширенням епідемії коронавірусу у світі.

Важлива інформація. Ялтинський міжнародний економічний форум, що традиційно проходить у квітні, переноситься на...

Опубліковано Сергеєм Аксеновим Понеділок, 2 березня 2020 р.


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