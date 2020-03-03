Міжнародний економічний форум у Криму перенесли через коронавірус
Ялтинський міжнародний економічної форум (ЯМЕФ) перенесено на більш пізній термін через загрозу поширення коронавірусу
Ялтинський міжнародний економічної форум (ЯМЕФ) перенесено на більш пізній термін через загрозу поширення коронавірусу
Про це у вівторок, 3 березня, заявив голова Республіки Крим Сергій Аксьонов на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
"Причина перенесення форуму - епідемія коронавірусу в світі. Хочу підкреслити: це чисто профілактична міра. У ЯМЕФ традиційно беруть участь багато іноземних гостей, у тому числі з країн, в яких виявлено коронавірус", - написав Аксьонов.
Він додав, що поки не готовий говорити про дату проведення заходу. Терміни, за його словами, залежать від того, як буде розвиватися ситуація з поширенням епідемії коронавірусу у світі.
Важлива інформація. Ялтинський міжнародний економічний форум, що традиційно проходить у квітні, переноситься на...Опубліковано Сергеєм Аксеновим Понеділок, 2 березня 2020 р.
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