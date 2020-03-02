Спортсмени із Кропивницького поїдуть на чемпіонат світу
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на повідомлення міської ради Кропивницького.
Ткач та Назаренко - студенти із Кропивницького, які взяли участь у Всеукраїнському чемпіонаті скелелазіння серед студентів, який відбувся у Кременчуці. Найкращий результат серед кропивницьких спортсменів продемонстрував Ярослав Ткач, який завоював срібну медаль у змаганнях на швидкість. До десятки найсильніших скелелазів також потрапив Данило Назаренко – 5 місце в швидкості та 9 місце в багатоборстві.
Збірну команду Кіровоградського обласного відділення з фізичного виховання та спорту МОН представляли три спортсмени – вихованці КДЮСШ № 1 міської ради Кропивницького і обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.
За рішенням комісії у справах молоді федерації альпінізму і скелелазіння України Ткач і Назаренко увійдуть до складу національної збірної команди України для участі в чемпіонаті світу серед студентів, який відбудеться у вересні 2020 року в Італії.
Як раніше інформували RegioNews раніше, Олександр Яровий із Кременчука Полтавської області став чемпіоном світу на змаганнях із легкої атлетики серед людей з із особливими потребами.
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