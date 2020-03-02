Розважальні заходи за участю дітей перенесено - мер Кропивницького

У Кропивницькому міський голова Андрій Райкович закликав перенести усі масові розважальні заходи за участю дітей через небезпеку зараження коронавірусом

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У Кропивницькому міський голова Андрій Райкович закликав перенести усі масові розважальні заходи за участю дітей через небезпеку зараження коронавірусом

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

Про ймовірність того, що від атипової пневмонії можуть постраждати неповнолітні мешканці Кіровоградщини, Райкович заявив на апаратній нараді 2 березня.

"Масові розважальні заходи за участі школярів наразі можна перенести. Ми вже про це не раз говоримо, – наголосив Райкович. – Ми разом повинні пережити цю ситуацію, навчитися чути одне одного, допомагати і діяти, як того вимагає протокол. Це випробування нам всім необхідно пройти достойно і цивілізовано”, -сказав мер Кропивницького.

Нагадаємо, що у регіоні вже зафіксовано дві смерті від грипу. Померлі - чоловіки літнього віку, які не були вакциновані.

Як раніше повідомляли RegioNews, у четвер, 5 березня, евакуйовані із китайської провінції Ухань, де зараз лютує смертельно небезпечний коронавірус, можуть залишити обсервацію у Нових Санжарах на Полтавщині.