Розважальні заходи за участю дітей перенесено - мер Кропивницького
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.
Про ймовірність того, що від атипової пневмонії можуть постраждати неповнолітні мешканці Кіровоградщини, Райкович заявив на апаратній нараді 2 березня.
"Масові розважальні заходи за участі школярів наразі можна перенести. Ми вже про це не раз говоримо, – наголосив Райкович. – Ми разом повинні пережити цю ситуацію, навчитися чути одне одного, допомагати і діяти, як того вимагає протокол. Це випробування нам всім необхідно пройти достойно і цивілізовано”, -сказав мер Кропивницького.
Нагадаємо, що у регіоні вже зафіксовано дві смерті від грипу. Померлі - чоловіки літнього віку, які не були вакциновані.
Як раніше повідомляли RegioNews, у четвер, 5 березня, евакуйовані із китайської провінції Ухань, де зараз лютує смертельно небезпечний коронавірус, можуть залишити обсервацію у Нових Санжарах на Полтавщині.
- 14:05 03 березня Кабмін передав на приватизацію ще понад 430 об'єктів
- 14:04 03 березня На Львівщині 7 осіб перевіряли на коронавірус
- 13:59 03 березня Знайдено тіло одного з рибалок, що зникли в Київському морі чотири дні тому
- 13:58 03 березня Турецькі війська в Сирії збили ще один літак Асада
- 13:50 03 березня У Чернівцях та області поки не оголошуватимуть карантин у школах через коронавірус
- 13:47 03 березня Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус