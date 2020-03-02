13:47  03 березня
Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
11:53  03 березня
Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими
13:10  03 березня
Уряд ухвалив рішення продати єдиного виробника солі в Україні "Артемсіль”
UA | RU
UA | RU
02 березня 2020, 13:24 3

На Кіровоградщині від грипу померли дві людини

Читайте также
на русском языке
02 березня 2020, 13:24 3
Читайте также на русском языке
Двоє чоловіків загинули після захворювання на грип у Кіровоградській області
Фото: Pixabay
Двоє чоловіків загинули після захворювання на грип у Кіровоградській області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Кіровоградській обласний лабораторний центр.

Після захворювання на грип померли 60-річний мешканець Олександрівського району та 67-річний мешканець Долинського району. Обидва чоловіки перебували в групі медичного ризику, мали супутні хронічні захворювання, проти грипу не були щеплені.

Усього в Кіровоградській області з початку епідсезону зареєстровано 33 випадки грипу, щеплено – 5 467 осіб.

Як ми інформували раніше, протягом понеділка, 1 березня працівники Державної прикордонної служби України шляхом температурного скринінгу поміряли температуру 122 226 особам.


грипп медики больницы Кропивницкий Кировоградская область лікарі лікарні Кропивницький Кіровоградська область
Кіровоградська обласна рада попросила уряд відтермінувати медичну реформу
28 лютого 2020, 15:35
У Кропивницького школяра, замість коронавірусу, виявили інше захворювання
28 лютого 2020, 14:58
У Кропивницькому в дитини підозрюють коронавірус
27 лютого 2020, 18:29
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині
03 березня 2020, 10:17
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »