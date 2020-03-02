Сьогодні відбудеться судове засідання у справі мера Бучі Анатолія Федорука
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "mistoinform".
Прокуратура підозрює Бучанського міського голову Анатолія Федорука, секретаря Бучанської міськради Василя Олексюка, ексначальника відділу Держкомзему в місті Буча Олександра Дзюблюка та ексочільника ірпінського відділу земельних ресурсів Миколу Шульгу в перевищенні службових повноважень під час виділення землі в межах бучанського лісу, зокрема й 14 га так званого "Бучанського межигір’я”, оформленого через підставних осіб на діда колишнього нардепа-комуніста Ігоря Калєтніка.
Ця судова справа є унікальною тому, що провадження, відкриті Генеральною прокуратурою України щодо згаданих вище чотирьох чиновників, об’єднали в одне й у такому вигляді передали до суду. Завдяки цьому обвинувачені вже роками затягують розгляд справи, з різних причин по черзі не з’являючись на судові засідання.
За відсутності одного з чотирьох підозрюваних або когось із їхніх адвокатів суддя ірпінського суду Віталій Кафтанов розгляд справи відкладав не один раз.
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