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02 березня 2020, 11:14 10

Сьогодні відбудеться судове засідання у справі мера Бучі Анатолія Федорука

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02 березня 2020, 11:14 10
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Сьогодні, 2 березня, в Ірпінському міському судді відбудеться засідання в справі розкрадання бучанського лісу в особливо великих розмірах посадовими особами Бучанської міської ради
Фото: "mistoinform"
Сьогодні, 2 березня, в Ірпінському міському судді відбудеться засідання в справі розкрадання бучанського лісу в особливо великих розмірах посадовими особами Бучанської міської ради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "mistoinform".

Прокуратура підозрює Бучанського міського голову Анатолія Федорука, секретаря Бучанської міськради Василя Олексюка, ексначальника відділу Держкомзему в місті Буча Олександра Дзюблюка та ексочільника ірпінського відділу земельних ресурсів Миколу Шульгу в перевищенні службових повноважень під час виділення землі в межах бучанського лісу, зокрема й 14 га так званого "Бучанського межигір’я”, оформленого через підставних осіб на діда колишнього нардепа-комуніста Ігоря Калєтніка.

Ця судова справа є унікальною тому, що провадження, відкриті Генеральною прокуратурою України щодо згаданих вище чотирьох чиновників, об’єднали в одне й у такому вигляді передали до суду. Завдяки цьому обвинувачені вже роками затягують розгляд справи, з різних причин по черзі не з’являючись на судові засідання.

За відсутності одного з чотирьох підозрюваних або когось із їхніх адвокатів суддя ірпінського суду Віталій Кафтанов розгляд справи відкладав не один раз.


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