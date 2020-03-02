Прокурор Київської області Казбек Тадеєв врятував подружжя із затопленого авта

Випадковий свідок врятував молоде подружжя з авто, яке влетіло в Русанівський канал

Фото: Казбек Тадеєв Facebook

Випадковий свідок врятував молоде подружжя з авто, яке влетіло в Русанівський канал

По це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".

В Киеве Renault упала в Русановский канал Опубліковано Информатор Киев Субота, 29 лютого 2020 р.

Водій "Renault" рухався вулицею Ентузіастів, не впорався із керуванням і машина в’їхала в воду. За словами водія, перед ним на дорогу вискочив собака і чоловік різко викрутив кермо, щоб не збити тварину. Автомобіль занесло і він злетів із дороги вниз.

Пасажири почали тонути в авто. На березі зібралися люди і викликали рятувальників, однак самі допомогти не намагалися. Тим часом, дорогою їхав прокурор Київщини Казбек Тадеєв.

"Я їхав по вул. Ентузіастів і коли проїжджав неподалік від ресторану "Мацон” (на розі бульвару Шамо та вул. Ентузіастів), почув гучний жіночий крик. Я зупинився, запитав, що трапилося. Мені відповіли, що в канал впала машина. Я навіть ще не зреагував. "Там діти!” Почув слово "діти”, і для мене це був якийсь сигнал”, – згадує Казбек в інтерв'ю "Обозреватель"

"Я підбіг до місця падіння, біля води стояло 4-5 осіб. Але ніхто не намагався допомагати – просто допомогти вибратися. І я стрибнув у канал. На поверхні води була тонка крижана скоринка, і це було дуже неприємно. Було холодно, просто по-звірячому холодно, хоча до цього в машині показувало всього мінус 2”, – говорить Казбек.

"Мені здалося, що глибина каналу метри два. Хай там як, я відчув дно. І відразу кинувся до пасажирських дверей. Вода засмоктувала. А дівчина, років 24-25, тоненька така, повисла на вікні, воно було розбите. Я її став витягувати, а вона виривалася. Мабуть, від стресу”, – розповідає Казбек.

"Мені здається, що я розбивав вікно, але дівчина зсередини теж намагалася його відчинити. У хлопця, її чоловіка, були вже судоми. Я витягнув спочатку її, потім його”, – згадує рятівник.

Двох потерпілих госпіталізували в лікарню. Вони не отримали серйозних травм.

"У мене порізані руки склом. Лікарі швидкої обробили і сказали, що медична допомога мені більше не потрібна. І мені тоді здавалося, що не потрібна. Не спав до 5 ранку. А сьогодні почуваюся дуже погано. Температура 38, кашель і стан, як від переохолодження. Але все нормально, не хвилюйтеся. Найголовніше, що люди врятовані й здорові”, – говорить Тедеєв.

Казбек Тедеєв - родич олімпійського чемпіона, триразового чемпіона світу з вільної боротьби і екс-нардепа-регіонала Ельбруса Тедеєва. До анексії Криму Казбек Тедеєв працював в прокуратурі на півострові.