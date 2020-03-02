У столичному метро розклеїли плакати з інформацією про коронавірус
На станціях висять буклети, в яких можна поцікавитися, як вберегтися від хвороби
На станціях висять буклети, в яких можна поцікавитися, як вберегтися від хвороби
Про це повідомляє кореспондент Depo.Київ, пише RegioNews.
Зокрема, на станції метро "Чернігівська" такі плакати висять одразу за турнікетами.
Серед порад – мити руки мінімум 20 секунд, а також кашляти у серветку. Також потрібно триматися подалі від людей, які кашляють.
Також містянам радять, як правильно надягати маску і як правильно її утилізовувати.
Нагадаємо, для запобігання коронавірусу в Києві дезинфікують громадський транспорт.
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