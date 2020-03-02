Розбиті тротуари Києва зняли в британському рекламному ролику

Столиця України потрапила в ролик британської компанії Three UK, яка надає послуги телебачення і швидкісного інтернету.

Столиця України потрапила в ролик британської компанії Three UK, яка надає послуги телебачення і швидкісного інтернету.

Ролик був опублікований на YouTube-каналі компанії, повідомляє RegioNews.

У своєму відео компанія задіяла кілька локацій Голосіївського району Києва.

Відео показує різні технології і можна побачити кілька кадрів з "літаючою тарілкою" біля метро "Либідська". Відзначимо, що за допомогою графіки її трохи реконструювали. На наступних кадрах можна побачити розв'язку на Деміївці і будівлю бібліотеки ім. Вернандского. Також у відео потрапила невелика частина корпусу КНУ, що поруч з ВДНГ.

Примітно, що на відео частина української столиці представлена ​​як місто у Великобританії. Творці показали майбутнє з новими технологіями, але при цьому розбитими тротуарами і надлишком реклами.