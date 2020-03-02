Нацполіція затримала "злодіїв у законі" "Кобу Руставського" та "Каху Тбіліського"

Обох кримінальних "авторитетів" затримали у неділю, 1 березня. "Кобу" - у Дарницькому районі Києва, "Каху" - на кордоні з Румунією у Чернівецькій області

Обох кримінальних "авторитетів" затримали у неділю, 1 березня. "Кобу" - у Дарницькому районі Києва, "Каху" - на кордоні з Румунією у Чернівецькій області

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України на своїй сторінці у Facebook,пише RegioNews.

Оперативники управління з протидії бандитизму Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали інформацію, що до столиці приїхав "злодій у законі" на прізвисько "Коба Руставський". За даними правоохоронців, він хоче закріпитися у Києві та відновити свої зв’язки та контроль у кримінальному середовищі.

Цього кримінального авторитета з 2016 року розшукують правоохоронні органи Іспанії за вчинення особливо тяжких злочинів: за створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання майна, здобутого злочинним шляхом. Також він був так званим "опікуном" "коронованих" представників злочинного світу Іспанії.

Упродовж останніх років "злодію в законі" вдавалося уникати зустрічі з правоохоронцями, змінюючи країни перебування. Оперативники центрального апарату Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили його місце знаходження на території Києва.

Протягом року "Коба Руставський" переховувався в одному з приватних будинків Дарницького району столиці та використовував заходи конспірації для унеможливлення виявлення свого місця перебування. Для безпеки та допомоги у злочинній діяльності його завжди супроводжував охоронець.

Ввечері 1 березня оперативники ДСР, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора затримали "злодія в законі" "Кобу Руставського". У будинку вилучили зброю та набої до неї, а також "заготовки" для підробки документів.

Цього ж дня оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції спільно зі співробітниками Чернівецького прикордонного загону у Путильському районі затримали ще одного "злодія в законі" на прізвисько "Каха Тбіліський", який незаконно намагався виїхати з країни, оминаючи контрольно-пропускний пункт.

Наразі працівники міграційної служби склали на нього адмінпротокол за порушення правил перебування на території держави. Найближчим часом буде вирішене питання про його поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянств.

Про затримання "злодія в законі" "Коби Руставського" вже повідомлено іноземних колег та розпочата процедура екстрадиції. За іспанським законодавством розшукуваному може загрожувати до 24-х років ув’язнення.

