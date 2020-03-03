Київська компанія причетна до афери з видурювання грошей у людей по всьому світу
Про це пишуть журналісти slidstvo.info, повідомляє RegioNews.
Як з’ясували журналісти Dagens Nyheter (Швеція) та члени організації Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), серед яких і "Слідство.Інфо”, усі постраждалі зв’язувалися з працівниками кол-центру компанії "Мілтон Груп”, зареєстрованої у Києві. Там їм пропонували їм заробити на цифровій валюті.
Журналісти поспілкувалися з понад сотнею жертв. Як правило, вони дізнавалися про можливість інвестувати в криптовалюту через рекламу в соцмережах. З ними зв’язувалися працівники кол-центру компанії "Мілтон Груп”, представляючись співробітниками західноєвропейських фінансових фірм. Співрозмовники наполегливо пропонували інвестувати у своє майбутнє. Лише за минулий рік люди інвестували в криптовалюту 65 мільйонів євро. Та, наскільки відомо журналістам, ніхто з постраждалих так і не зміг повністю повернути свої заощадження.
Офіс компанії "Мілтон Груп” розташований у самому центрі Києва, на верхніх поверхах торгово-розважального центру "Mandarin Plaza". Як повідомив журналістам колишній працівник кол-центру, щодня співробітники компанії здійснюють до 300 дзвінків. Офіс розділений на різні мовні підрозділи — російську, англійську, італійську та іспанську, кожен з яких орієнтований на ті чи інші регіони. За словами експрацівника фірми, працівники знають, що обманюють людей.
Компанія "Мілтон Груп” існує трохи більше трьох років. Відповідно до держреєстру, її власником є мешканець Грузії Іраклі Дадівадзе. Утім, працівники називають справжнім власником компанії іншу людину — ізраїльтянина з грузинським корінням Давида Тодуа. За словами джерела журналістів, він періодично з’являється в офісі компанії в оточенні охоронців.
Тодуа поєднують ділові зв’язки зі значною кількістю політиків декількох країн, а найбільше — колишніх міністрів та інших діячів партії "Єдиний національний рух” Міхеїла Саакашвілі, який до 2013 року був президентом Грузії. Зокрема, Давид Тодуа (в українських реєстрах — Давіт Тодва) є співвласником декількох українських фірм спільно з колишнім міністром оборони та директором фінансової поліції в Грузії Давидом Кезерашвілі. У 2013 році його звинуватили в отриманні 12 мільйонів доларів хабаря за те, що той "закривав очі” на масову контрабанду спирту в Грузію з України. Згодом політика виправдали.
Одна з компаній, якою Тодуа володіє спільно з Кезерашвілі, "Проджект Партнерс” спеціалізується на програмуванні та обробці даних. Директором компанії є Гія Гецадзе — колишній заступник міністра юстиції Грузії. Цікаво, що таку саму посаду Гецадзе обіймав і в Україні до 2018 року. Ще одним співвласником "Проджект Партнерс” є Петре Цискарішвілі, міністр сільського господарства Грузії за часів Саакашвілі та лідер його партії "Єдиний національний рух”.
У коментарі для OCCRP Кезерашвілі підтвердив, що є бізнес-партнером Тодуа, однак зазначив, що йому нічого не відомо про компанію "Мілтон Груп”. Давид Тодуа також зазначив, що не має жодних зв’язків із київською компанією.
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