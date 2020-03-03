У Києві відбудеться авторалі для жінок
Як повідомляє пресслужба КМДА, організатором заходу є громадська організація "Київський міський автомотоклуб", пише RegioNews.
"Планується, що із 03:00 до 09:00 8 березня біля адміністративного будинку Київської міської державної адміністрації на Хрещатику, 36 монтуватимуть конструкції і обладнання, необхідні для організації та проведення заходу. Демонтаж заплановано із 22:30 8 березня до 03:00 9 березня", - йдеться у повідомленні.
За інформацією організаторів, у змаганнях можуть брати участь винятково жіночі екіпажі (пілот і штурман), але навіть без особливих навичок: кожна може стати першим або другим водієм – цьому навчать організатори.
Відбувається окремий залік і для дівчат на електромобілях. Кожного року організатори гонки доповнюють Велике жіноче ралі новою схемою слалома на спеціальних ділянках.
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