У Києві "накрили" міжрегіональне наркоугруповання

У столиці проведено масштабну спецоперацію із затримання учасників міжрегіонального наркоугруповання, які причетні до незаконного перевезення, виготовлення та збуту наркотичних та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Вилучено наркотиків загальною вартістю 110 млн грн

У столиці проведено масштабну спецоперацію із затримання учасників міжрегіонального наркоугруповання, які причетні до незаконного перевезення, виготовлення та збуту наркотичних та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Вилучено наркотиків загальною вартістю 110 млн грн

Про це пише RegioNews з посиланням на прокуратуру міста Києва. Спецоперація із припинення діяльності злочинної групи розпочалася 29 лютого 2020 року на території кількох регіонів України. У ході її проведення перекрито канали постачання наркотиків до столиці та ліквідовано потужну нарколабораторію із виготовлення так званих "дизайнерських наркотиків", які відносяться до групи синтетичних наркотиків (солі) та амфетаміну.



Одночасно припинено діяльність двох інтернет-магазинів із продажу наркотиків, створених на інтернет-платформах оголошень та месенджерів.



Проведено майже 20 санкціонованих обшуків за адресами проживання причетних осіб, у їхніх автомобілях, а також в нарколабораторії, розташованій в Чернігові.



За інформацією слідства, потужності лабораторії дозволяли виготовляти до 25 кг психотропних речовин щотижня. Виготовлений "товар" реалізовувався оптовим покупцям за ціною тисяча доларів США за кілограм. Останні у свою чергу збували "психотропи" дрібним споживачам за ціною чотири тисячі доларів США за кілограм.



Під час слідчих дій вилучено обладнання для масового виготовлення синтетичних наркотиків (солей) та амфетаміну, 35 кг солі, близько 28 тисяч таблеток екстазі, понад 3, 7 тисяч "марок", понад 5 кг марихуани, 1,6 кг альфа PVP, близько 1,7 кг амфетаміну, 2 кг псевдоефедрину, 50 гр кокаїну та у значних об’ємах МДМА, метадон, мефедрон тощо.



Загальна вага вилучених наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів становить понад дві тонни. Вартість вилученого, за попередніми підрахунками, складає 110 млн грн.



Також вилучено комп’ютерне обладнання, гаджети, банківські картки, 3 автомобіля преміум класу, "чорнові" записи про кількість збутих наркотиків та інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках зловмисників, у тому числі про розрахунки у криптовалюті — біткоїнами.



Затримано 7 осіб, серед яких організатор, реалізатори та особи, які забезпечували діяльність нарколабораторії. Їм повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинених організованою групою. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.



Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



.