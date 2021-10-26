Спеціальна комісія перевірить безпечність будівництва у Києві канатної дороги через Дніпро, – Владислав Трубіцин

У Києві відбулась виїзна нарада щодо будівництва канатної дороги від Арки Дружби народів до Труханового острова. Оскільки цей об'єкт має підвищену небезпеку, створено комісію, яка досконало проаналізує і вивчить усі можливі ризики в ході зведення об'єкта і його подальшої експлуатації

Питання щодо безпечності будівництва канатної дороги з правого на лівий берег вже неодноразово порушували небайдужі кияни та фахівці. Справа в тому, що такий об'єкт мають будувати з дотриманням низки вимог.

"Канатна дорога через широченне Дніпро у Києві має підвищений рівень небезпеки, як у будівництві так і в подальшій її експлуатації любителями адреналіну. Тому я ініціював виїзну нараду щодо цього питання. Для участі в ній спеціально запросив представників комунального підприємства "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт", які знають усе про зсувонебезпечні ділянки у столиці. Звісно, пагорби Дніпра, де планують звести канатну дорогу, можна віднести саме до такої категорії ділянок", – наголосив депутат від "Слуги народу", голова Постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

У виїзній нараді також взяли участь представники прокуратури міста Києва, які долучилися до вивчення питання зведення канатної дороги з юридичної точки зору. Звісно, були й чиновники з профільних Департаментів КМДА, які так чи інакше мають стосунок до видачі усіх дозвільних документів приватній компанії, що почала будівництво канатної переправи через Дніпро. Крім цього, до обговорення долучилися небайдужі кияни.

За підсумками наради було вирішено створити спеціальну комісію, яка тепер має проаналізувати усі документи на право зведення канатної дороги, а також більш детально вивчити це питання.

"Усі ці процеси будуть незаангажованими, а робота комісії триватиме в межах чинного законодавства. Якщо ж висновки комісії виявляться позитивними, приватна компанія, яка почала зводити канатну дорогу, може не хвилюватися і продовжити роботи. Ми також зацікавлені, щоб бізнес у столиці тільки розвивався і не мав ніяких перепон. Проте, у цій історії на першому місці все ж таки буде виключно безпека людей!" – резюмував Владислав Трубіцин.