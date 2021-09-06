13:40  06 вересня
Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину, - Ляшко
10:49  06 вересня
У трьох областях рівень госпіталізації перевищує норму - МОЗ
16:58  06 вересня
На Донбасі окупанти скинули з безпілотника дві міни на житловий сектор
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2021, 17:03 55

Новий Генплан Києва потрібно затверджувати тільки після схвалення киян, – Владислав Трубіцин

06 вересня 2021, 17:03 55
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Без Генплану Київ перетвориться на кам’яні джунглі, де буде неможливо ефективно працювати та комфортно жити людям

Про це в інтерв’ю на YouTube-каналі InterVizor.TV заявив депутат Київради від "Слуги народу", глава міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, багатомільйонний Київ ситуативно забудовується, а так не має бути.

"Нагальна проблема столиці – хаотична забудова, яка не тільки спотворює вигляд міста, але і викликає серйозні соціальні хвилювання, і робить Київ все менш і менш комфортним", - сказав депутат.

Владислав Трубіцин пояснив, що корінь проблеми в тому, що Київ фактично живе без найбільш важливого і принципового документу щодо розвитку міста та визначення меж і функціонального призначення земельних ділянок.

"Всі ми знаємо, що зараз місто живе взагалі без Генплану, адже термін дії останнього закінчився давно, а з прийняттям нового міська влада продовжує тягнути. А застаріла містобудівна документація гальмує будівництво нових і дійсно важливих об'єктів, ускладнює всі процеси та процедури", - сказав він.

Владислав Трубіцин разом із своїми колегами з фракції "Слуга народу" виступає за прийняття, нарешті, нового Генплану.

"Містобудівна документація – це як стратегічний план, і він має бути у кожного міста. І в першу чергу – в столиці! Я закликаю всіх повернутися до теми прийняття нового Генплану і готовий разом із громадськістю займатися цим питанням, адже так жити далі вже неможливо!" - підсумував він.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю РБК-Україна Владислав Трубіцин заявляв, що Генплан повинен бути розроблений і прийнятий з урахуванням інтересів міста і городян, а не тільки бізнес-апетитів забудовників.

Київ КМДА Владислав Трубіцин

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вихід із політичної кризи в Запоріжжі: чому мер Буряк "дав задню"
Округ №197: чи проявиться на Черкащині "синдром Вірастюка"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram