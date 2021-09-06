Новий Генплан Києва потрібно затверджувати тільки після схвалення киян, – Владислав Трубіцин

Без Генплану Київ перетвориться на кам’яні джунглі, де буде неможливо ефективно працювати та комфортно жити людям

Про це в інтерв’ю на YouTube-каналі InterVizor.TV заявив депутат Київради від "Слуги народу", глава міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, багатомільйонний Київ ситуативно забудовується, а так не має бути.

"Нагальна проблема столиці – хаотична забудова, яка не тільки спотворює вигляд міста, але і викликає серйозні соціальні хвилювання, і робить Київ все менш і менш комфортним", - сказав депутат.

Владислав Трубіцин пояснив, що корінь проблеми в тому, що Київ фактично живе без найбільш важливого і принципового документу щодо розвитку міста та визначення меж і функціонального призначення земельних ділянок.

"Всі ми знаємо, що зараз місто живе взагалі без Генплану, адже термін дії останнього закінчився давно, а з прийняттям нового міська влада продовжує тягнути. А застаріла містобудівна документація гальмує будівництво нових і дійсно важливих об'єктів, ускладнює всі процеси та процедури", - сказав він.

Владислав Трубіцин разом із своїми колегами з фракції "Слуга народу" виступає за прийняття, нарешті, нового Генплану.

"Містобудівна документація – це як стратегічний план, і він має бути у кожного міста. І в першу чергу – в столиці! Я закликаю всіх повернутися до теми прийняття нового Генплану і готовий разом із громадськістю займатися цим питанням, адже так жити далі вже неможливо!" - підсумував він.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю РБК-Україна Владислав Трубіцин заявляв, що Генплан повинен бути розроблений і прийнятий з урахуванням інтересів міста і городян, а не тільки бізнес-апетитів забудовників.