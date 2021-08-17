Засилля політики у столичній владі призвело до системної кризи у КМДА, – Владислав Трубіцин

В діяльності столичної влади наразі багато політики і її зусилля не спрямовані на організацію господарського життя столиці

Про це заявив депутат Київради від "Слуги народу", голова міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, в Києві відбуваються слідчі дії в структурах міської влади і вкотре йдеться про крадіжки та заплутані схеми.

"У КМДА одразу зробили заяву, але вона трохи нелогічна. Адже було виокремлено те, що боротьба з корупцією в структурах міської влади паралізує ... столичну владу", - сказав депутат.

Владислав Трубіцин вже наголошував на тому, що Київ знаходиться в системній управлінській кризі, яка й породжена тим, що в діяльності столичної влади наразі багато політики і її зусилля спрямовані на вирішення політичних питань, а не на організацію господарського життя столиці.

"Я переконаний, що керівник виконавчої влади Києва повинен бути в конструктивних і партнерських відносинах з Президентом та Кабміном. До того ж, голова КМДА не може бути в опозиції до державної влади, оскільки він є її представником! А коли очільник КМДА вступає в конфлікт з державною владою, то це робить Київ заручником політики", - підкреслив він.

Депутат додав, що вчорашня заява, яка пролунала з КМДА, була пронизана політикою, а на першому плані має бути господарська діяльність.

"Ми маємо заново і об’єктивно подивитись на роботу комунальних підприємств. Немає сумніву, що стан справ в комунальних підприємствах вимагає зміни в підходах до контролю за їх роботою. Необхідний аудит всього комунального господарства Києва і проводити його потрібно з урахуванням підзвітності кожного з перевірених підприємств, щоб отримати максимально об'єктивні результати", - сказав він.

Підсумовуючи Владислав Трубіцин заявив, що КМДА вимагає кардинального перезавантаження, а саме усунення з її роботи політичної складової і конфлікту з центральною владою.

"Адже без ефективної роботи КМДА – "перезавантажити" місто не можливо", - впевнений він.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю РБК-Україна Владислав Трубіцин заявив, що безпосередній поділ посад міського голови та голови КМДА дозволить зробити процес децентралізації більш ефективним та значно покращить якість управління мегаполісом. "Києву потрібне системне перезавантаження виконавчої влади, яка згодом зможе у відкритому діалозі з киянами ефективно налагодити господарське життя міста без втручання в цей процес політики", - сказав він.