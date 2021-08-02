Владислав Трубіцин: У Києві ефективна робота КМДА підміняється політичними гаслами та маніпуляціями

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив депутат Київради від "Слуги народу", голова міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, стан справ у столиці, "з точки зору функціонування міських служб, комунальних підприємств, в цілому всього розвитку міста точно в негативній динаміці і потребує не просто допомоги, а, я б навіть сказав, втручання центральної влади. Кияни заслуговують кращого життя - і за якістю, і за комфортом".

"На жаль, ми всі бачимо, що сьогодні в столиці немає ефективної роботи в КМДА, і це підміняється політичними гаслами, маніпуляціями. Але так тривати далі не може. Повинен бути контроль міської влади і ефективна комунікація з центральною владою", - вважає Трубіцин.

За його словами, він ще не працюючи в Київраді бачив багато "шкурних" і таких, що не піддаються логіці і здоровому глузду моментів в різних рішеннях Київради або КМДА. Вони є і зараз". "Іноді навіть дуже хороші ініціативи натикаються на штучні перепони, тому що є чиїсь інтереси або присутня чиясь дурість або некомпетентність. Але нічого... навіть з урахуванням цих обставин, ми, депутати, разом з громадськістю намагаємося змінювати ситуацію, привертаємо увагу до проблем, іноді навіть шляхом акцій протесту", - додав політик.

За його словами, виправити ситуацію може поділ посад мера Києва і голови КМДА, що "дозволить зробити процес децентралізації більш ефективним і значно поліпшить якість управління таким мегаполісом, як Київ".

На питання, хто може зайняти пост голови КМДА, якщо поділ відбудеться, Трубіцин зазначив: "Перш за все, це має бути людина, готова впрягатися в щоденну рутину управління містом. По-друге, це має бути не політичний інтриган, а, вибачте, за пафос, трудяга і відповідальна людина, готова брати відповідальність за результат. У команді президента Володимира Зеленського достатньо кадрів з такою компетенцією, щоб очолити КМДА і показати результат найближчим часом".

Нагадаємо, раніше в ефірі телеканалу "НАШ" Владислав Трубіцин заявляв, що київська міська державна адміністрація, яка є виконавчою владою в столиці, працює абсолютно неефективно і вимагає повного перезавантаження. "Суть проблеми полягає в тому, що посада голови КМДА і мера – це єдине ціле. У чому тут проблема? Справа в тому, що виборна посада як мер або депутат – це те, що довірено нам містянами для того, щоб ми контролювали виконавчу владу, а коли у нас і мер і КМДА це одне і те ж, то виходить він сам себе контролює", - пояснив Трубіцин.