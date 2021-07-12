Ми пропонуємо підприємцям легально працювати, щоб не годувати корупціонерів в КМДА, – Владислав Трубіцин

У Києві діє абсолютно неефективна система управління в міській адміністрації, яка склалася за останні роки, а тому її потрібно змінювати

Про це під час прес-конференції заявив голова міжфракційного депутатського об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, за великої підтримки мера Києва Віталія Кличка на виборах, у виконавчих органах влади засіли абсолютно меркантильні люди, які користуються довірою з боку керівника міста і паразитують на ньому.

"Я з цим зіткнувся в рамках тієї роботи і тієї сфери, яку мені довірили спочатку кияни, коли обрали депутатом, а потім і колеги, коли вибрали на посаду голови Постійної комісії. Так ось в Києві реально сформувався кримінальний прошарок, який обслуговує тіньовий ринок для КМДА", - сказав депутат Київради від "Слуги народу".

Владислав Трубіцин підкреслив, що підприємці реально побачили різницю, коли їх багато років "доїли" під різними приводами і коли їм запропонували вийти з тіні без корупційних навантажень. Тобто, легально оформити свої торгові точки, платити податки і припинити годувати корупціонерів в КМДА та їх помічників з кримінального світу.

"Найближчим часом, ми представимо проєкт нових правил розміщення МАФів у Києві, який визначить майбутні правила з урахуванням інтересів громади і людей, які займаються підприємництвом. Хто хоче далі існувати поза законом - працювати в Києві не буде!" - підкреслив він.

При цьому депутат висловив бажання, аби мер Києва Віталій Кличко долучився до процесу формування цих правил і підтримав підприємців.

Крім того, Владислав Трубіцин певен, що треба терміново наводити порядок в діяльності КМДА, а тому міжфракційне об’єднання "Успішний Київ" вже зробило перший крок через аналіз діяльності комунальних підприємств.

"Перші результати жахають – сфера діяльності таких КП буде предметом вивчення правоохоронних органів", - сказав він.

Після цього депутат розповів про перші результати перевірок правоохоронних органів. Так, за його словами, суми збитків, які попередньо встановлені в ході слідства, завдані бюджету Києва шляхом розкрадання коштів, чи державі шляхом ухилення від сплати податків, наступні: "Київавтодор" - 18,6 млн грн, "Київзеленбуд" – 39,8 млн грн; "Київміськсвітло" - 12 млн грн; "Київпастранс" - 40 млн грн; "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" - 9 млн грн; "Київавтошляхміст" - 30 млн грн; "Київський метрополітен" - 9 млн грн; "Головний інформаційно-обчислювальний центр" - 10 млн грн.

"Тому бачимо, що за ширмою певного успіху і благополуччя в Києві ховається вельми неефективна робота в КМДА, особливо в частині функціонування комунальних підприємств міста. Подальші спроби це не помічати, можуть привести до більш негативних наслідків функціонування служб міста і до ще більших корупційних скандалів, які й так щотижня з'являються у ЗМІ", - резюмував Владислав Трубіцин.