Владислав Трубіцин відкликав свій підпис під проєктом нових правил для МАФів та закликав до діалогу з бізнесом

Депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу", голова депутатського об'єднання "Успішний Київ" Владислав Трубіцин відкликав свої підписи під проєктами рішень Київради щодо розміщення тимчасових споруд (МАФів), проти яких сьогодні протестують підприємці

Про це Владислав Трубіцин заявив на мирному мітингу підприємців під будівлею Офісу Президента України, спілкуючись з протестувальниками, повідомляє RegioNews.

"Я стовідсотково відкликаю свої підписи під цими проєктами рішень. І буду просити своїх колег зробити так само!" - заявив Трубіцин учасникам акції, додавши, що він виступає за діалог між владою та бізнесом.

Також Владислав Трубіцин нагадав про створення робочої групи, яка буде розробляти альтернативний проєкт рішення, що врегулює питання розміщення МАФів у Києві.

"Ми маємо зробити все від нас можливе, аби задовільнити інтереси, як влади, так і столичного бізнесу!" - підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні зранку кілька тисяч підприємців вийшли на акцію протесту з вимогою не приймати запропоновані радником київського міського голови Дмитром Білоцерковцем нові правила розміщення МАФів у столиці, які мали розглянути на сьогоднішньому пленарному засіданні Київради.

Йдеться про проєкт рішення Київської міської ради "Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві" та проєкт рішення "Про затвердження зон розміщення на території міста Києва тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та інших об'єктів торгівлі", проти яких активно виступають представники малого бізнесу.