Владислав Трубіцин анонсував створення робочої групи з представниками столичного бізнесу

Про це під час "круглого столу" повідомив голова міжфракційного депутатського об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин, повідомляє RegioNews.

За його словами, без підприємців неможливо створити ефективну економіку.

"Отже, що більше в Києві реалізованих підприємців, то вища конкуренція та швидший прогрес. Саме тому ми маємо почути один одного, вислухати проблеми та пропозиції бізнесу", - сказав він.

Владислав Трубіцин уважно вислухав пропозиції та зауваження підприємців у питаннях проєктів регуляторних актів.



"Я сам багато років у бізнесі, тому чудово розумію проблеми підприємців. А особливо під час коронавірусної кризи. Саме тому я й ініціював цей "круглий стіл", аби налагодити діалог та за потреби допомогти столичним підприємцям", - сказав він.



Також депутат Київради додав, що влада має завжди чути підприємців.

"Я відкритий до діалогу з підприємцями і вони мають знати мою чітку позицію - я завжди на боці чесного бізнесу! Саме тому я анонсував створення робочої групи, до якої мають увійти представники столичного бізнесу. Ми разом маємо напрацювати нові пропозиції до проєктів рішень, якими пропонується врегулювати питання розміщення тимчасових споруд на території Києва", - сказав Владислав Трубіцин.