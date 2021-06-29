У Києві починається "війна" за збереження "будинку з жуками", - депутат Київради Владислав Трубіцин

Боротьба за унікальний "будинок із жуками" на вулиці Володимирській, 93, що знаходиться в історичному ареалі Києва, набирає обертів

Про це заявив голова міжфракційного депутатського об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, минулого року на вулиці Володимирській, 95/42 розпочалося нове будівництво і роботи тривали впритул до дореволюційного будинку №93, який через дії забудовника опинився в аварійному стані. А кияни стверджували, що забудовник, начебто, вижив всіх мешканців будинку для знесення і ймовірного розширення будівництва за рахунок історичної будівлі.

"Я запросив проєкт реконструкції і з’ясував, що йдеться тільки про реставрацію будівлі зі збереженням її історичного вигляду. Але забудовник підступно обдурив всіх!" - сказав Владислав Трубіцин.

Також депутат Київради зазначив, що вже знищено ліпнину всередині будівлі, що була виконана в історичному стилі з елементами неоготики та неоромантизму.

"Обов’язково потрібно відновити ліпнину, яка була "зірвана". А у подальшому – контролювати і не дозволити забудовнику самовільно щось робити з цим триповерховим прибутковим будинком, що був побудований наприкінці XIX століття", - сказав він.

Владислав Трубіцин також наголосив, що він направляв депутатське звернення на ім’я директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, аби будинок на вулиці Володимирській, 93 внесли до Переліку пам`яток культурної спадщини місцевого значення м. Києва із занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Додамо, що у найближчий час фахівці зі столичної мерії планують провести обстеження будинку, щоб визначити його історико-культурну цінність та можливість занесення до переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Владислав Трубіцин ініціював виїзну нараду з приводу недопущення знищення "будинку із жуками", яка відбудеться 30 червня об 11:00 з представниками Департаменту охорони культурної спадщини, КП "Київблагоустрій", громадських організацій, депутатського корпусу та архітекторами.

"Закликаю представників ЗМІ та громадськість підтримати та долучитися до боротьби за збереження архітектурної спадщини. Ми починаємо війну за збереження "будинку із жуками"!" - підсумував він.