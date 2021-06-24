Штрафи за порушення благоустрою додатково наповнять бюджет Києва, – депутат Київради Владислав Трубіцин

Депутати Київради проголосували за рішення, згідно якого Київрада має звернутися до Верховної Ради щодо необхідності внесення змін до адміністративного кодексу України в частині посилення відповідальності за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою

Про це заявив голова міжфракційного депутатського об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, в Києві сьогодні дуже гостро постала проблема щодо порушення правил благоустрою, і безвідповідальні підприємці та приватні особи можуть встановити МАФ прямісінько посеред зеленої зони. А ті штрафи, які на сьогодні діють за порушення благоустрою, абсолютно не виправляють ситуацію.

"Саме тому я розробив проєкт рішення, який має на меті підвищити штрафи за порушення благоустрою. І окрім покращення самого рівня благоустрою, це рішення дозволить паралельно додатково наповнити бюджет міста", - наголосив він.

Владислав Трубіцин також додав, що відповідне рішення дозволить підвищити штраф від 30 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це – з 510 гривень до 1360 гривень. Для посадових осіб і підприємців ці штрафи можуть зрости зі 100 неоподатковуваних мінімумів до 150, тобто з 1700 гривень до 2550 гривень.