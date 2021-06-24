18:05  24 червня
До Ради проходять чотири партії – опитування
21:56  24 червня
Стало відомо, хто може замінити представників ОБСЄ, які пішли з ТКГ
18:02  24 червня
На Донбасі загострення, ворог 12 разів стріляв із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
24 червня 2021, 21:51 8

Штрафи за порушення благоустрою додатково наповнять бюджет Києва, – депутат Київради Владислав Трубіцин

24 червня 2021, 21:51 8
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Депутат Владислав Трубіцин пропонує жорстко карати за порушення у сфері благоустрою

Депутати Київради проголосували за рішення, згідно якого Київрада має звернутися до Верховної Ради щодо необхідності внесення змін до адміністративного кодексу України в частині посилення відповідальності за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою

Про це заявив голова міжфракційного депутатського об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, в Києві сьогодні дуже гостро постала проблема щодо порушення правил благоустрою, і безвідповідальні підприємці та приватні особи можуть встановити МАФ прямісінько посеред зеленої зони. А ті штрафи, які на сьогодні діють за порушення благоустрою, абсолютно не виправляють ситуацію.

"Саме тому я розробив проєкт рішення, який має на меті підвищити штрафи за порушення благоустрою. І окрім покращення самого рівня благоустрою, це рішення дозволить паралельно додатково наповнити бюджет міста", - наголосив він.

Владислав Трубіцин також додав, що відповідне рішення дозволить підвищити штраф від 30 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це – з 510 гривень до 1360 гривень. Для посадових осіб і підприємців ці штрафи можуть зрости зі 100 неоподатковуваних мінімумів до 150, тобто з 1700 гривень до 2550 гривень.

"Я вдячний своїм колегам в Київраді за підтримку, адже за цей проєкт рішення проголосували 77 депутатів", - підсумував він.

Київ Київрада Владислав Трубіцин штраф бюджет

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram