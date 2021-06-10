Владислав Трубіцин: Я підтримую оболонців і виступав проти забудови Мінського масиву

Про це заявив голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин, повідомляє пресслужба депутата.

За його словами, сьогодні від самого ранку під стінами Київради зібралось дуже багато киян, які вступали категорично проти затвердження ДПТ, який передбачає зведення 19 житлових багатоповерхівок у районі вулиці Юрія Кондратюка, на місці колишніх теплиць агрокомбінату "Пуща-Водиця".

Аби заспокоїти громадськість, Владислав Трубіцин разом із колегами виходив до людей.

"Ми підтримуємо громаду і виступаємо проти цього ДПТ, адже в ньому не враховуються потреби майбутнього масиву у соціальних об'єктах", - заявив депутат, звертаючись до людей.

Незважаючи на те, що місцеві жителі виступали проти забудови, Київрада підтримала за основу проєкт ДПТ Мінського масиву. За це рішення проголосували 67 депутатів.

У той же час, як і обіцяв Владислав Трубіцин, депутатська фракція "Слуга народу" в Київраді проголосувала проти проєкту ДПТ Мінського масиву.

Довідка. Детальний план території передбачає будівництво нового мікрорайону з 19 житлових будинків висотою до 26 поверхів на землях, які належать агрокомбінату "Пуща-Водиця".