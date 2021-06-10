16:22  10 червня
Шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання - ЗМІ
12:45  10 червня
У Мелітополі через зливи підтопило будинки
18:25  10 червня
На Донбасі шість обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
10 червня 2021, 19:21 57

Владислав Трубіцин: Я підтримую оболонців і виступав проти забудови Мінського масиву

10 червня 2021, 19:21 57
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

10 червня депутати Київради затвердили детальний план території Мінського масиву, незважаючи на шалений спротив громади Оболонського району

Про це заявив голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин, повідомляє пресслужба депутата.

За його словами, сьогодні від самого ранку під стінами Київради зібралось дуже багато киян, які вступали категорично проти затвердження ДПТ, який передбачає зведення 19 житлових багатоповерхівок у районі вулиці Юрія Кондратюка, на місці колишніх теплиць агрокомбінату "Пуща-Водиця".

Аби заспокоїти громадськість, Владислав Трубіцин разом із колегами виходив до людей.

"Ми підтримуємо громаду і виступаємо проти цього ДПТ, адже в ньому не враховуються потреби майбутнього масиву у соціальних об'єктах", - заявив депутат, звертаючись до людей.

Незважаючи на те, що місцеві жителі виступали проти забудови, Київрада підтримала за основу проєкт ДПТ Мінського масиву. За це рішення проголосували 67 депутатів.

У той же час, як і обіцяв Владислав Трубіцин, депутатська фракція "Слуга народу" в Київраді проголосувала проти проєкту ДПТ Мінського масиву.

Довідка. Детальний план території передбачає будівництво нового мікрорайону з 19 житлових будинків висотою до 26 поверхів на землях, які належать агрокомбінату "Пуща-Водиця".

строительство Київ Владислав Трубіцин

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua