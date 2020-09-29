Пані-мер: у новому ролику Верещук взялася вирішувати сміттєву проблему Києва

Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук презентувала новий рекламний ролик

Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук презентувала новий рекламний ролик

Фото: скрін відео

У ролику "пані-мер" переслідує киянина, який кинув папірець мимо урни, "діставши" його навіть у чоловічому туалеті. Ірина Верещук знову використала у відео зелену парасольку і жовтий дощовик, які вже "прославилися" у польотах над Києвом

Нове рекламне відео Ірина Верещук виклала у мережу TikTok, пише RegioNews.

За сюжетом нового ролика, кандидатка у мери в уже відомому за польотами над Києвом жовтому дощовику із зеленою парасолею, повсюди ходить за чоловіком, який викинув сміття повз урну.

Ірина Верещук з'являється всюди, куди хлопець намагається від неї сховатися, навіть у чоловічому туалеті.

У фіналі ролика хлопець повертається на "місце злочину", піднімає папірець і викидає його у смітник під аплодисменти Верещук.

Пані мер не дозволить засмічувати столицю", – написано в описі ролика.

Нагадаємо, Верещук витратила найбільше на передвиборну рекламу у Facebook.