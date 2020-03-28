До 24 квітня влада Києва заборонила в'їзд в місто і ввели ряд обмежувальних заходів

До 24 квітня влада Києва заборонила в'їзд в місто і ввели ряд обмежувальних заходів

Про це пише RegioNews з посиланням на КМДА.

У Києві вводяться наступні обмеження:

в магазинах і торгових приміщеннях відстань між відвідувачами повинно бути не менше квадратного метра,

на початку і в кінці робочої зміни вимірювати температуру у всіх співробітників. На кожного завести карту, в якій фіксувати результати термометрії,

вхідний санітарний контроль - при вході в приміщення і в місцях масового скупчення людей проводити візуальний огляд (загальний стан, ознаки респіраторних захворювань) і вимір температури безконтактним термометром (в разі необхідності). При виявленні у відвідувача ознакою респіраторного захворювання відвідувача заборонено впускати в приміщення - його направляють в медустанову,

"масковий режим" - заборонено з'являтися в місцях масового скупчення людей (зупинки громадського транспорту, магазини і підприємства незалежно від форми власності) без засобів індивідуального захисту (медичні маски). За порушення загрожує штраф 17 тисяч гривень,

в міському громадському транспорті зміниться допустима кількість пасажирів - їх число не повинно перевищувати половини передбачених місць для сидіння,

відкриваються перукарні та салони масажу. Їх відвідування повинно бути за попереднім записом. У приміщенні повинно бути не більше 1 відвідувачами на 10 квадратних метрів.

Обмежено пересування в громадських місцях без крайньої необхідності.

Винятки:

професійна діяльність

пересування до / від місця роботи

отримання медичних і ветеринарних послуг

придбання товарів щоденної потреби

і супровід осіб, які потребують опіки, і людей з інвалідністю

догляд за тваринами

ритуальні обряди без масового скупчення людей

спортивні тренування і прогулянки (самостійно або з людьми, з якими проживаєте)

садові роботи.

Всі громадяни, які повернулися з країн, де були зафіксовані випадки коронавірусної інфекції або контактували з людьми, хворими коронавірусом, повинні:

надати відомості про місце і час перебування, контактну інформацію та інформацію про людей, з ким були в контакті;

надати письмову угоду на проведення протиепідемічних і / або профілактичних за місцем проживання на перебування на карантині (самоізоляції) на 14 днів. За порушення карантину - штраф від 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, 27 березня у Києві підтвердили ще 8 захворювань коронавірусом - чотири жінки і четверо чоловіків, і таким чином, загальна кількість інфікованих у столиці зросла до 55 осіб.

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