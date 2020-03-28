У Києві заборонили в'їзд в місто і ввели обмежувальні заходи
Про це пише RegioNews з посиланням на КМДА.
У Києві вводяться наступні обмеження:
в магазинах і торгових приміщеннях відстань між відвідувачами повинно бути не менше квадратного метра,
на початку і в кінці робочої зміни вимірювати температуру у всіх співробітників. На кожного завести карту, в якій фіксувати результати термометрії,
вхідний санітарний контроль - при вході в приміщення і в місцях масового скупчення людей проводити візуальний огляд (загальний стан, ознаки респіраторних захворювань) і вимір температури безконтактним термометром (в разі необхідності). При виявленні у відвідувача ознакою респіраторного захворювання відвідувача заборонено впускати в приміщення - його направляють в медустанову,
"масковий режим" - заборонено з'являтися в місцях масового скупчення людей (зупинки громадського транспорту, магазини і підприємства незалежно від форми власності) без засобів індивідуального захисту (медичні маски). За порушення загрожує штраф 17 тисяч гривень,
в міському громадському транспорті зміниться допустима кількість пасажирів - їх число не повинно перевищувати половини передбачених місць для сидіння,
відкриваються перукарні та салони масажу. Їх відвідування повинно бути за попереднім записом. У приміщенні повинно бути не більше 1 відвідувачами на 10 квадратних метрів.
Обмежено пересування в громадських місцях без крайньої необхідності.
Винятки:
професійна діяльність
пересування до / від місця роботи
отримання медичних і ветеринарних послуг
придбання товарів щоденної потреби
і супровід осіб, які потребують опіки, і людей з інвалідністю
догляд за тваринами
ритуальні обряди без масового скупчення людей
спортивні тренування і прогулянки (самостійно або з людьми, з якими проживаєте)
садові роботи.
Всі громадяни, які повернулися з країн, де були зафіксовані випадки коронавірусної інфекції або контактували з людьми, хворими коронавірусом, повинні:
надати відомості про місце і час перебування, контактну інформацію та інформацію про людей, з ким були в контакті;
надати письмову угоду на проведення протиепідемічних і / або профілактичних за місцем проживання на перебування на карантині (самоізоляції) на 14 днів. За порушення карантину - штраф від 17 тисяч гривень.
Нагадаємо, 27 березня у Києві підтвердили ще 8 захворювань коронавірусом - чотири жінки і четверо чоловіків, і таким чином, загальна кількість інфікованих у столиці зросла до 55 осіб.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).
- 13:37 28 березня Фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в російські колонії
- 13:12 28 березня Сергія Наєва призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
- 13:00 28 березня Нардепка Ганна Скороход захворіла СOVID-19
- 12:36 28 березня "Закритий кордон" можна перетнути пішки або автівкою
- 12:18 28 березня На Тернопільщині на коронавірус захворів 21 медик
- 12:01 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:01 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 11:53 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 20:01 22 березня Як Андрій Герус за російські гроші бореться проти своєї країни