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03 березня 2020, 13:32 1

В київському метро рекламуватимуть вакцинацію від туберкульозу

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03 березня 2020, 13:32 1
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Столична влада напередодні Дня боротьби з туберкульозом перейнялися рекламою вакцинації від цього небезпечного захворювання. Для цього в метро Києва заплановано розміщення 20 тематичних плакатів
Столична влада напередодні Дня боротьби з туберкульозом перейнялися рекламою вакцинації від цього небезпечного захворювання. Для цього в метро Києва заплановано розміщення 20 тематичних плакатів

Про це RegioNews стало відомо з окремого доручення Київського міського голови Віталія Кличка.

"З метою відзначення 24 березня Дня боротьби з туберкульозом, прошу забезпечити розміщення тематичних плакатів на балюстрадах ескалаторних тунелів в Київському метрополітені в кількості 20 одиниць відповідно до наданих макетами сюжетів", - сказано в документі.

Уточнюється, що реклама повинна бути розміщена в метро з 4 по 31 березня 2020 року.

За попередніми даними столичної влади, під диспансерним наглядом у протитуберкульозних закладах Києва станом на кінець 2019 року перебувало 9,7 тис. Осіб, серед яких - 1249 хворих на активні форми туберкульозу. При цьому значно зросла захворюваність на туберкульоз серед дітей до 17 років.


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