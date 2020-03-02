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02 березня 2020, 16:18 38

Нічна стрілянина в Хмельницьку: що сталося

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02 березня 2020, 16:18 38
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У ніч на 2 березня біля готелю "Поділля” у Хмельницьку сталася стрілянина, поліція зараз з’ясовує усі подробиці інциденту
Фото: Pixabay
У ніч на 2 березня біля готелю "Поділля” у Хмельницьку сталася стрілянина, поліція зараз з’ясовує усі подробиці інциденту

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело vsim.ua.

1 березня о 22:50 у центральній частині Хмельницького на вулиці Шевченка біля готелю "Поділля” лунали постріли. Першим про це повідомив на особистій Facebook-сторінці Сергій Присяжний - фронтмен місцевого рок-гурту "Мотор'ролла”.

На місце інциденту оперативно прибули правоохоронці. Вони затримали усіх учасників конфлікту.

"Були постріли з пневматичної зброї вгору. Всіх учасників інциденту поліція встановила. Потерпілих немає. Проводиться перевірка”, - розповіла начальниця сектору комунікації ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега.

Як інформували RegioNews раніше, 24 лютого близько 17:00 на вулиці Титова м. Дніпро між двома групами чоловіків виник конфлікт. Вони відкрили стрільбу, внаслідок чого було поранено трьох людей – учасників конфлікту.


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