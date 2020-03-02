Нічна стрілянина в Хмельницьку: що сталося
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело vsim.ua.
1 березня о 22:50 у центральній частині Хмельницького на вулиці Шевченка біля готелю "Поділля” лунали постріли. Першим про це повідомив на особистій Facebook-сторінці Сергій Присяжний - фронтмен місцевого рок-гурту "Мотор'ролла”.
На місце інциденту оперативно прибули правоохоронці. Вони затримали усіх учасників конфлікту.
"Були постріли з пневматичної зброї вгору. Всіх учасників інциденту поліція встановила. Потерпілих немає. Проводиться перевірка”, - розповіла начальниця сектору комунікації ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега.
Як інформували RegioNews раніше, 24 лютого близько 17:00 на вулиці Титова м. Дніпро між двома групами чоловіків виник конфлікт. Вони відкрили стрільбу, внаслідок чого було поранено трьох людей – учасників конфлікту.
- 13:59 03 березня Знайдено тіло одного з рибалок, що зникли в Київському морі чотири дні тому
- 13:58 03 березня Турецькі війська в Сирії збили ще один літак Асада
- 13:50 03 березня У Чернівцях та області поки не оголошуватимуть карантин у школах через коронавірус
- 13:47 03 березня Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
- 13:43 03 березня Одеська облрада вимагає скасувати законопроект "Про медіа"
- 13:38 03 березня Львівщина формуватиме ОТГ за принципом спроможності громади, - голова ОДА
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус