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02 березня 2020, 12:21

У Хмельницькому на місяць перекриють вулицю

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02 березня 2020, 12:21
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У місті Хмельницький до 28 березня перекриють автомобільний рух вулицею В’ячеслава Чорновола: комунальники проведуть омолодження дерев
Фото:depositphotos
У місті Хмельницький до 28 березня перекриють автомобільний рух вулицею В’ячеслава Чорновола: комунальники проведуть омолодження дерев

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на пресслужбу мерії міста.

З 3 по 28 березня рух перекриють для громадського транспорту, в тому числі - й для тролейбусів. Адже на час проведення санації дерев - з 9:00 до 17:00 вимкнуть електричну контактну мережу, щоб запобігти нещасним випадкам.

Таким чином, тролейбуси маршрутів №3, 7, 7а, 9, 13, до 9:00 рухатимуться за звичними напрямками, з 9:00 до 17:00 здійснюватимуть розворот через АС-2 по вулиці Шевченка, з 17:00 — по маршруту. Тролейбуси маршруту 4, 4А, здійснюватимуть рух за звичними напрямками.

Як стало відомо раніше, рятувальники ліквідували займання маршрутного таксi на Солом’янськiй площi в Києві.


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