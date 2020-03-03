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03 березня 2020, 12:20

У Хмельницькій області місто отримало нову символіку

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03 березня 2020, 12:20
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Нові герб, хоругву і прапор отримало місто Городок на Хмельниччині
Нові герб, хоругву і прапор отримало місто Городок на Хмельниччині

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Поділля News.

Оновлені символи затвердили місцеві депутати на черговій сесії. Тепер Городок, замість ще радянської символіки, отримав герб, максимально наближений до свого історичного прототипу.

Новий герб Городка містить зображення в зеленому полі золотий (жовтий) розлогий дуб з корінням, листками і жолудями. У червоній главі срібна фортечна вежа з муром обабіч між двома золотими горами і відкритою міською брамою.

Автори нових геральдичних символів – Валентин Ільїнський, голова Хмельницького обласного відділення українського геральдичного товариства, член ради УГТ та Сергій Ільїнський, геральдист, старший викладач Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Як інформували RegioNews раніше, у селі Веселий Поділ, незважаючи на прийнятий кілька років тому закон про декомунізацію, й досі стоїть пам’ятник диктатору Володимиру Леніну.


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