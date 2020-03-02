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02 березня 2020, 17:52 26

Для шкіл Херсонщини придбали зняті з виробництва ноутбуки по завищеним цінам

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02 березня 2020, 17:52 26
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Поліція розслідує завищення цін під час закупівлі Групою централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області (Група ЦГОНЗУО) машин для обробки даних у ТОВ "БМС Техно" за 11,65 млн гривень
Фото: pexeles
Поліція розслідує завищення цін під час закупівлі Групою централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області (Група ЦГОНЗУО) машин для обробки даних у ТОВ "БМС Техно" за 11,65 млн гривень

Про це йдеться в ухвалах Херсонського міського суду від 19 лютого, повідомляє RegioNews з посиланням на Наші гроші.

Слідчі встановили, що у листопаді 2019 р. Група ЦГОНЗУО Херсонської області за результатами тендеру замовила "БМС Техно" машини для обробки даних (апаратна частина) (комп’ютерне обладнання (ноутбук) за 11,65 млн грн.

"БМС Техно" зобов`язалось поставити 743 ноутбука, таку ж кількість комп’ютерних "мишей", а також забезпечити наявність електронної інформаційно-освітньої системи "Мій клас".

Вже у грудні уся сума за ноутбуки була перерахована "БМС Техно".

Згідно зі специфікацією до договору, вартість одного комплекту комп`ютерного обладнання (ноутбук, маніпулятор та електронна інформаційно-освітня система ПЗ "Мій Клас") склала 15,68 тис грн.

Було придбано ноутбуки Lenovo v130-15 ikb 81hn00xdra. За інформацією, що міститься у магазинах мережі Інтернет, ці ноутбуки вже зняті з виробництва. Крім того, ринкова вартість такого ноутбуку не перевищує 9 тисяч грн.

Слідчі також з’ясували, що ринкова вартість "мишей" марки "Maxxter mc-325" складає 65 грн. Відповідно, загальна вартість 743 маніпуляторів – 48,29 тис грн.

Електронна інформаційно-освітня система "Мій клас" є онлайн ресурсом та використовується за умови підключення інтернету. Використання ресурсів сайту здійснюється як на безоплатній, так і на платній основі. Проте, у разі необхідності отримання доступу до всіх предметів на сайті "Мій Клас", а також правильних відповідей з кроками розв`язання, можливе придбання підписки на рік, найбільша вартість якої 250 грн. Отже, за умови придбання підписки "Мій Клас" для використання на 743 комп`ютерах, вартість підписки має скласти 185,75 тисяч грн.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про надання доступу до документів "БМС Техно" та Групи ЦГОНЗУО Херсонської області, а також до банківського рахунку "БМС Техно". Суд клопотання задовольнив.


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