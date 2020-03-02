Очільник Херсонської ОДА призначив кума свого заступника відповідати за місцеві дороги
Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв створив державну установу "Місцеві дороги" і призначив туди директором кума свого заступника
Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв створив державну установу "Місцеві дороги" і призначив туди директором кума свого заступника
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Мост.
З 28 лютого голова ОДА призначив директором "Місцевих доріг" кума свого заступника Сергія Козиря (на фото праворуч) Едуарда Науменко (на фото зліва).
Науменко до цього був головним спеціалістом відділу якості, технічного контролю, нових технологій та експлуатаційного утримання Департаменту будівництва та інфраструктури Херсонської ОДА. Крім того, він був головою тендерного комітету цього Департаменту.
Групу Козиря, куди крім Науменко входить Віталій Караваєв, в ОДА називають "шахтарями", так як всі троє працювали в структурі ДТЕК Ріната Ахметова.
Сам Козир у коментарі повідомив, що у нього на роботі немає кумів і друзів.
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