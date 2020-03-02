В Харківській області дільничні виборчкомів не можуть отримати печатки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Лозівської міської ради.
Так, 2 березня мер Лозової Сергій Зеленський зустрівся з головою окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 179 Олександром Чорним з приводу законності виборчого процесу. На зустрічі були озвучені проблемні питання, що виникли у дільничних виборчкомів. Виявляється, що через не набуття повноважень вони не можуть отримати печатки та попередні списки виборців з Відділу ведення Державного реєстру виборців.
Сергій Зеленський зауважив, що врегулювання даної ситуації відповідно до діючого законодавства знаходиться поза межами компетенції органів місцевого самоврядування. Тому просив терміново вирішити дане проблемне питання.
Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня 2020 року. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 ВО У Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської облдержадміністрації.
- 13:59 03 березня Знайдено тіло одного з рибалок, що зникли в Київському морі чотири дні тому
- 13:58 03 березня Турецькі війська в Сирії збили ще один літак Асада
- 13:50 03 березня У Чернівцях та області поки не оголошуватимуть карантин у школах через коронавірус
- 13:47 03 березня Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
- 13:43 03 березня Одеська облрада вимагає скасувати законопроект "Про медіа"
- 13:38 03 березня Львівщина формуватиме ОТГ за принципом спроможності громади, - голова ОДА
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус