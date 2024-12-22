На Харківщині жінка побила кочергою доньку
Подія сталася в селі Китченківка Богодухівського району на Харківщині
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Між жінкою та дитиною сталася сварка. Жінка, яка була напідпитку, схопила кочергу та побила 13-річну доньку, коли та лежала на дивані.
Зазначається, що дитина сама звернулася до поліції.
За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали жінку, яка сильно побила своєго 11-річного пасинка.
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