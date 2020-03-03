У виборах народного депутата по 179 округу братимуть участь 37 кандидатів – ЦВК
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.
Так, було скасовано реєстрацію Алєксєйчук В.І., висунутої політичною партією "СЛУГА НАРОДУ”, та Діденка О.В., який балотувався у порядку самовисування.
В ЦВК також повідомили, що кандидати самі надали заяви про відмову від балотування.
Таким чином, у проміжних виборах по 179 округу братимуть участь 37 кандидатів в народні депутати.
Нагадаємо, 3 березня ЗМІ повідомляли про можливий відзив кандидатки від "Слуги народу” Алєксєйчук.
Раніше один із кандидатів в нардепи по 179 округу "вибув з перегонів”.
Проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня 2020 року. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 ВО У Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської облдержадміністрації.
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