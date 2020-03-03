В Харківській області зросла захворюваність гострими кишковими інфекціями

В Харківській області намітилась тенденція щодо зростання захворюваності гострими кишковими інфекціями

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В Харківській області намітилась тенденція щодо зростання захворюваності гострими кишковими інфекціями

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України

За даними центру, частка гострих кишкових інфекцій у структурі інфекційної захворюваності склала 45,7%. Показник перевищує рівень 2019 року на 14,8% (зареєстровано 363 випадки проти 317), у тому числі сальмонельозом на 12,2%, гастроентероколітами з встановленим збудником на 15,1%, гастроентероколітами з невстановленим збудником на 20,7%. Захворюваність шигельозами знизилась на 5,6%.

Питома вага захворілих дітей до 17 років складає 72,7%.

Найбільша кількість хворих зареєстрована у молодшій віковій групі (0-4 роки) і становить 62,9% від захворілих дітей та 45,7% від загальної кількості захворілих.

У 24,3% хворих причиною захворювання стало вживання м’ясної продукції, 23,3% — молочної, 12,6% — яєць.

В Центрі зазначили, що до групи гострих кишкових інфекцій відносяться дизентерія, сальмонельоз, черевний тиф, паратифи та інші кишкові інфекції викликані патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами та вірусами. Основними клінічними проявами цих захворювань є підвищення температури тіла, нудота, блювота, діарея, загальна слабкість.

До організму збудники гострих кишкових інфекцій потрапляють, головним чином, з інфікованою водою, зіпсованими та неякісними харчовими продуктами або контактно-побутовим шляхом через брудні руки.

Основними причинами захворювання гострими кишковими інфекціями є елементарне недотримання правил особистої гігієни, технології приготування страв, умов та термінів зберігання сировини та готових страв, вживання неякісних харчових продуктів, які містять в собі збудник захворювання, тощо.