Ніхто навіть не подзвонив: Мер Дніпра в розповів про ситуацію з "Южмашем"

Навіть при загрозі екологічної катастрофи ніхто не переймається проблемою Державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод" імені О. М. Макарова" ( "Південмашу")

Фото: dnpr.com.ua

Навіть при загрозі екологічної катастрофи ніхто не переймається проблемою Державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод" імені О. М. Макарова" ( "Південмашу")

Як передає RegioNews, про це мер Дніпра Борис Філатов написав в своєму Telegram-каналі.

"Пам'ятайте я віщав про можливу екологічну катастрофу на "Південмаші"? Через те, що Кабмін відмовляється давати гроші на утилізацію гептилу - фантастично отруйного ракетного палива, - написав він. - І чим це все закінчилося, запитаєте ви? А нічим. Мені ніхто навіть не подзвонив. Не запитав чи потрібна допомога, або сказав, куди перераховувати гроші. Зрештою, просто вилаяв би і сказав: "Борисе Альбертовичу, ви навіщо брешете і паніку поширюєте?" ".

Раніше Філатов передрікав "новий Чорнобиль" в Дніпрі через ракетне паливо.