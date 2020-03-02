За місяць держборг України зменшився на мільярд доларів

В січні 2020 року державний та гарантований державою борг України в доларовому еквіваленті зменшився на 0,94 млрд дол. США

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В січні 2020 року державний та гарантований державою борг України в доларовому еквіваленті зменшився на 0,94 млрд дол. США

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає RegioNews

Разом із цим у гривневому еквіваленті він збільшився на 80,72 млрд грн.

"Станом на 31 січня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 079,02 млрд грн або 83,43 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 248,43 млрд грн (60,05% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 50,10 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 830,59 млрд грн (39,95%) або 33,33 млрд дол. США", - повідомляє Нацбанк.

Зазначається, що державний борг України в згаданий період становив 1 832,51 млрд грн, або 88,14% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу, що становить 73,54 млрд дол. США.

Державний зовнішній борг становив 1011,29 млрд грн (48,64% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 40,58 млрд дол. США.

Розмір внутрішнього державного боргу склав 821,22 млрд грн, тобто 39,50% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу, або 32,95 млрд дол. США.

Гарантований державою борг України становив 246,50 млрд грн, це 11,86%, або 9,89 млрд дол. США.

Як відомо, обсяг державного і гарантованого державою боргу України за 2019 рік зріс у доларовому еквіваленті на 6,05 млрд дол., або на 7,7%, до 84,36 млрд дол.

У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за рік скоротився на 170,17 млрд грн, або на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.