Кабмін призначив в.о. керівників трьох обленерго

Кабінет міністрів України погодив призначення виконувачів обов'язків керівників Харківобленерго, Хмельницькобленерго та Миколаївобленерго

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України погодив призначення виконувачів обов'язків керівників Харківобленерго, Хмельницькобленерго та Миколаївобленерго

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідні розпорядження від 26 лютого на урядовому порталі.

Згідно з текстами документів, Кабмін, зокрема, погодився з пропозиціями Фонду державного майна щодо погодження призначення Валерія Гапонова в.о. генерального директора акціонерного товариства "Хмельницькобленерго", Сергія Кугатова — в.о. гендиректора акціонерного товариства "Миколаївобленерго" та Костянтина Логвиненка - в.о. гендиректора акціонерного товариства "Харківобленерго".

Нагадаємо, 14 лютого голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив про намір піднімати питання про зміну керівництва "Харківобленерго", щоб поліпшити умови для ведення бізнесу