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02 березня 2020, 11:45 6

Прем’єр заявив про здешевлення іпотеки та збільшення доступних кредитів для бізнесу

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02 березня 2020, 11:45 6
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Уряд і Нацбанк України зближують взаємодію для макростабілізації, здешевлення іпотеки до 10% та збільшення доступних кредитів для бізнесу
Фото: @PMHoncharuk
Уряд і Нацбанк України зближують взаємодію для макростабілізації, здешевлення іпотеки до 10% та збільшення доступних кредитів для бізнесу

Як передає RegioNews, про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі за підсумками зустрічі із головою НБУ.

"Подальше зниження облікової ставки з 11% до 7% уже в 2020 році означає дешевші кредити. Так, іпотека має бути 10%", - написав він.

При цьому Гончарук додав, що для бізнесу максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн.

"Також розширюємо ці кредити для купівлі комерційної нерухомості", - додав він.


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