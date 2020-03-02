Прем’єр заявив про здешевлення іпотеки та збільшення доступних кредитів для бізнесу

Уряд і Нацбанк України зближують взаємодію для макростабілізації, здешевлення іпотеки до 10% та збільшення доступних кредитів для бізнесу

Фото: @PMHoncharuk

Уряд і Нацбанк України зближують взаємодію для макростабілізації, здешевлення іпотеки до 10% та збільшення доступних кредитів для бізнесу

Як передає RegioNews, про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі за підсумками зустрічі із головою НБУ.

"Подальше зниження облікової ставки з 11% до 7% уже в 2020 році означає дешевші кредити. Так, іпотека має бути 10%", - написав він.

При цьому Гончарук додав, що для бізнесу максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн.

"Також розширюємо ці кредити для купівлі комерційної нерухомості", - додав він.