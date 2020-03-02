Гончарук розказав, коли українці отримають безоплатні медпослуги, а лікарі підвищені зарплати
Як повідомляє RegioNews, про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
"Другий етап медреформи стартує вчасно! Через місяць українці отримають гарантований пакет безоплатних медичних послуг. Без медичної допомоги ніхто не залишиться", - написав він і додав, що "це вперше, коли медицина для українців буде справді безкоштовною, а не просто на папірцях".
Також Гончарук додав, що Кабмін підвищить заробітну плату для середнього медичного персоналу до 30% - завдяки збільшенню бюджету на охорону здоров’я.
"У бюджеті-2020 передбачено на 13% більше коштів на охорону здоров’я, ніж торік. Бюджет Програми медичних гарантій на спеціалізовану медичну допомогу порівняно з торішньою субвенцією збільшено на 9 млрд", - сказав прем’єр-міністр.
При цьому він запевнив, що лікарні в регіонах не будуть закриватись - "ніхто нічого наразі не закриватиме".
"Вже зараз абсолютно точно зрозуміло - ми переглядаємо мережу опорних лікарень. Ця мережа планувалась давно, вона не враховує реальні актуальні розрахунки. У п’ятницю НСЗУ отримало від лікарських установ по всій Україні заявки з усіма необхідними цифрами для розрахунків. Вся необхідна інформація, щоб правильно розрахувати потрібну мережу, в НСЗУ є. Наступного тижня будуть проводитися відповідні наради з керівниками ОДА щодо цього питання", - пояснив голова уряду.
- 13:59 03 березня Знайдено тіло одного з рибалок, що зникли в Київському морі чотири дні тому
- 13:58 03 березня Турецькі війська в Сирії збили ще один літак Асада
- 13:50 03 березня У Чернівцях та області поки не оголошуватимуть карантин у школах через коронавірус
- 13:47 03 березня Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
- 13:43 03 березня Одеська облрада вимагає скасувати законопроект "Про медіа"
- 13:38 03 березня Львівщина формуватиме ОТГ за принципом спроможності громади, - голова ОДА
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус