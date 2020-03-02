У лютому українці отримають найнижчу платіжку за весь опалювальний сезон - прем’єр
Як передає RegioNews, про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.
За його словами, люди отримають об’єднану платіжку - за газ і його транспортування.
"Уряд виконав доручення президента і забезпечив зменшення платіжки за опалення. Ми розробили механізм, що дозволяє кожному теплопостачальнику зменшити "платіжку", а це - прозоре ринкове ціноутворення", - йдеться у повідомленні.
Також голова уряду запевнив, що Кабмін продовжить "політику енергоефективності - щоб у українців невпинно зменшувалися витрати на комунальні послуги".
Нагадаємо, раніше Олексій Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за тепло у січні - цієї зими знижено суму в платіжках за тепло до 30% для користувачів індивідуального опалення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
"Але за січень люди отримали дві платіжки - за газ і транспортування. Якщо ви складете цифри обох платіжок, то побачите - в січні цього року сума в обох платіжках менша, ніж у тій єдиній платіжці, яка була у січні минулого року", - сказав прем’єр.
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