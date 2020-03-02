Через коронавірус погіршилися прогнози для світової економіки
Про це повідомляється на сайті організації, передає RegioNews.
"Обмеження щодо переміщення людей, товарів та послуг та стримувальні заходи, такі як закриття фабрик, різко скоротили виробничий та внутрішній попит у Китаї. Зростає вплив вірусу на решту світу через обмеження ділових поїздок та туризму, ланцюгів поставок, товарів тощо", - повідомили в ОЕСР
Зазначається, що коронавірус COVID-19 для світової економіки становить найбільшу небезпеку після фінансової кризи 2008 року.
Його стрімке поширення викликає занепокоєння щодо ризиків більш широких заборон на пересування людей, товарів та послуг, що знизить довіру бізнесу та споживачів й уповільнить виробництво.
В ОЕСР прогнозують, що якщо коронавірус поширюватиметься за "принципом доміно", це призведе до скорочення світового економічного зростання до 1,5%.
За останній тиждень світові ринки акцій фіксують максимальне тижневе зниження з часів фінансової кризи в 2008 році.
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що вимірювання температури пасажирів, які в'їжджають в країну - це витратний і не ефективний спосіб боротьби із коронавірусом
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