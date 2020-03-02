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02 березня 2020, 16:07 11

Колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки відпустили під заставу

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02 березня 2020, 16:07 11
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Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу олишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, якого раніше затримало НАБУ за підозрою в корупції та нанесенні збитків державі
Фото: НАБУ
Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу олишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, якого раніше затримало НАБУ за підозрою в корупції та нанесенні збитків державі

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурорів та детективів та застосував до колишнього заступника голови СЗРУ запобіжний захід у вигляді застави у сумі 168 тис. гривень, колишнього службовця СЗРУ – 60 тис. гривень застави та в.о. директора держпідприємства – 231 тис. гривень застави", - заявили в САП.

Також на підозрюваних наклали ряд процесуальних обов’язків.

Слідство, яке веде НАБУ за процесуального керівництва САП встановило, що підозрювані у період з серпня по грудень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю, в результаті якої СЗРУ уклала з одним із державних підприємств договір і з постачання обладнання, яке те фактично не могло поставити.

Всупереч нормативним документам, за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату. Натомість, обладнання за умовами закупівлі не поставили. Отримані кошти керівник ДП легалізував, перерахувавши компаніям із ознаками фіктивності.

В результаті таких дій інтересам держави в особі СЗРУ завдано 2,2 млн грн збитків, що встановлено економічною експертизою. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Зокрема, мова йде про колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Павла Пашковського і експосадовця цього відомства, яким інкримінують зловживання владою або службовим становищем.

Ще один фігурант справи — виконуюючий обов’язків директора одного із державних підприємств, його підозрюють у зловживанні службовим становищем, привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також у підробці документів, печаток, штампів та бланків.


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