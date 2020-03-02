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02 березня 2020, 15:03 12

АМКУ відкрив справу проти "Нафтогазу" - за завищення цін на газ для населення

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02 березня 2020, 15:03 12
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Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Україна" порушення закону України "Про захист економічної конкуренції"
Фото: facebook/amc.gov.ua
Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Україна" порушення закону України "Про захист економічної конкуренції"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу комітету.

Зокрема, порушення полягає "у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції".

Згідно Положення Кабміну про Покладання спеціальних обов'язків саме "Нафтогаз" продає природний газ постачальникам для потреб побутових споживачів, тобто, населення. При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією.

"За наявною в Комітеті інформацією, "Нафтогаз Україна" встановлював для промислових споживачів ціни, які є вищими за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на ТБ "Українська енергетична біржа" та на європейських хабах за умовами доставки газу до кордону України (NCG)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вищевикладене може свідчити про встановлення НАК "Нафтогаз Україна", починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу.


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