Енергоблоки двох АЕС вимикають заради Ахметова
Рішення виконувачки обов'язків міністра енергетики Ольги Богуславець про скорочення потужностей атомної енергетики пояснили приватними домовленостями.
Першими про своє обурення заявили працівники держпідприємства "Енергоатом", передає RegioNews.
Олексій Мельничук оприлюднив розпорядження про закриття двох блоків Запорізької атомної електростанції та одного блоку Рівненської АЕС. Крім того, передбачено скорочення потужностей чотирьох електростанцій.
Три з шести енергоблоків Запорізької АЕС планують перевести у послаблений режим роботи. На Южно-Українській АЕС передбачили періодичне послаблення усіх трьох наявних енергоблоків; на Рівненській АЕС скоротять роботу двох енергоблоків з чотирьох, а на Хмельницькій АЕС - одного з двох.
Загалом же рішення Кабміну призведе до того, що Україна втратить приблизно 3000 МВт, а це навіть більше, ніж потужність усієї Рівненської атомної електростанції.
В "Енергоатомі" считают, що таке рішення Кабміну піде на користь відновлюваної енергетиці, яка зможе запропонувати натомість свої послуги. Справа в тому, що сьогодні сонячні та вітрові електростанції працюють на "зеленому" тарифі (3-5 гривень за кіловат-годину без ПДВ), який значно вищий, аніж для атомної галузі. При цьому саме АЕС забезпечують половину ринку електроенергії, а її виробництво значно дешевше.
На сьогодні значна частка зеленої енергетики забезпечується сонячними електростанціями Ріната Ахметова, а загальний обсяг такої електроенергії співставний з потужністю усієї Запорізької атомної електростанції - а вона найбільша в Україні. Тож в "Енергоатомі" створення преференцій для СЕС считают невиправданим і просто збитковим для держави.
Справа в тому, що через скорочення потужностей "Енергоатом", який і без того постійно скаржиться на занадто низькі розцінки, буде потребувати ще більше дотацій з бюджету.
Колишній народний депутат Сергій Лещенко припустив, що розмір вливань в держпідприємство може становити до 10 млрд гривень. Політик прямо звинуватив очільницю Міненерго Ольгу Богуславець у підігруванні енергохолдингу Ахметова ДТЕК. Лещенко пояснив, що послаблення атомної енергетики буде корисним як для сонячних, так і для теплових електростанцій олігарха.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Нафтогаз" погодився продавати паливо тепловим електростанціям Ріната Ахметова за такою ж ціною, що передбачена для населення.
Крім того, у Bloomberg підрахували, що за 7 років Ахметов втратив 80% своїх статків.
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